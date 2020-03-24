В Железноводске камеры наблюдения будут выявлять нарушения самоизоляции

24 Март 2020 2020-03-24T16:11:49+03:00

Больных или пациентов с подозрением в городе нет

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В Железноводске за гражданами, вернувшимися из-за границы, будет следить система "Умный город". Видеосистема выявит нарушения самоизоляции, передает глава администрации Евгений Моисеев.

- Мы планируем использовать интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая поможет выявлять случаи нарушения самоизоляции, - сказано в сообщении мэра Железноводска.

Когда человек, которому положено сидеть дома, попадет в поле зрения платформы, система предупредит оператора о нарушении.

- Приложение, которое работает по принципу «активный гражданин» лишь часть цифровой платформы. На сегодняшний день приложение функционирует в экспериментальном режиме и проходит перепрошивку и настройку платформы, - уверяет пресс-служба администрации.

Сейчас в городе девять человек на самоизоляции, еще пятерым выдали предписания о принятии мер. Людей с подозрением на коронавирус нет.

ИСТОЧНИК KP.RU