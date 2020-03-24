В Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию

24 Март 2020 2020-03-24T16:13:56+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на данный момент ситуация по коронавирусу в регионе не изменилась Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В регионе, да и по стране в целом, не утихают разговоры о вопиющем случае в Ставрополе. Продолжаются споры, о том, зачем доктор медицинских наук Ирина Санникова ездила в Испанию.

Коронавирус в Ставрополе на 24 марта: на главного инфекциониста края завели уголовное дело 00:00 00:00

Коллега врача, врач-иммунолог Николай Крючков признался, что лично знаком с героиней истории. По его словам, Санникова могла не до конца оценить угрозу заражения коронавирусом, когда покупала билеты в Европу.

– Она ездила туда не шопиться, а участвовать в научной конференции. Почему она не пошла на карантин? Вопрос, который всех волнует. Видимо, она посчитала что для нее рисков нет - и каждый человек так думает, - поделился Крючков в беседе радио «Комсомольская правда».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на данный момент ситуация по коронавирусу в регионе не изменилась. Все 11 пациентов остаются лежать в специализированном учреждении здравоохранения из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

– На настоящий момент из Новосибирска ещё не пришли результаты их анализов. Как только они поступят, об этом сразу будет сообщено, - подчеркнула Дроздецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU