2020-03-24T16:13:56+03:00
Общество

В Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию

Коллега врача призналась, что медик ездила в Европу не отдыхать
Ася АСРЯН
Поделиться:
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на данный момент ситуация по коронавирусу в регионе не измениласьРанее «КП-Северный Кавказ» писала, что на данный момент ситуация по коронавирусу в регионе не измениласьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В регионе, да и по стране в целом, не утихают разговоры о вопиющем случае в Ставрополе. Продолжаются споры, о том, зачем доктор медицинских наук Ирина Санникова ездила в Испанию.

Коронавирус в Ставрополе на 24 марта: на главного инфекциониста края завели уголовное дело

00:00
00:00

Коллега врача, врач-иммунолог Николай Крючков признался, что лично знаком с героиней истории. По его словам, Санникова могла не до конца оценить угрозу заражения коронавирусом, когда покупала билеты в Европу.

– Она ездила туда не шопиться, а участвовать в научной конференции. Почему она не пошла на карантин? Вопрос, который всех волнует. Видимо, она посчитала что для нее рисков нет - и каждый человек так думает, - поделился Крючков в беседе радио «Комсомольская правда».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на данный момент ситуация по коронавирусу в регионе не изменилась. Все 11 пациентов остаются лежать в специализированном учреждении здравоохранения из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

– На настоящий момент из Новосибирска ещё не пришли результаты их анализов. Как только они поступят, об этом сразу будет сообщено, - подчеркнула Дроздецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе из-за коронавируса приостановили прием граждан по соцвыплатам
Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта
В Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию
В Железноводске камеры наблюдения будут выявлять нарушения самоизоляции
На Ставрополье спасатели отловили агрессивную собаку
В Ставрополе казаки и полиция проверяют дома людей, прибывших из-за рубежа
На Ставрополье пока не пришли анализы по коронавирусу из Новосибирска
На Ставрополье поймали банду, колдовавшую на драгоценностях пенсионера
На Ставрополье из-за тумана водителей просят быть внимательнее на дорогах
На Ставрополье из-за коронавируса священников просят не подавать руку для целования
Минздрав КБР рассказал о состоянии пациента, зараженного коронавирусом
В Ставрополе из-за тумана задержали два авиарейса
В Ставропольском крае из аварийных домов переселят 226 человек
На Ставрополье на жилищные сертификаты семьям направят около 1 млрд рублей
В Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом
Моника Беллуччи отменила поездку в Железноводск из-за угрозы коронавируса
В Ставропольском крае ожидаются заморозки
На Ставрополье акушера-гинеколога обвинили в смерти месячного ребенка
Жительница Ставрополья скончалась, защищая подругу от сожителя-тирана
На Ставрополье по семи статьям будут судить банду разбойников с бомбой
На Ставрополье мужчина с пасынком подозреваются в убийстве двух подруг
В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший