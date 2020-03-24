Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта
В условиях экономического кризиса социально ответственные автопродавцы считают необходимым не поднимать цены, а наоборот, заморозить их. Пока это еще возможно, и на складах есть запас товара.
- Мы готовы «заморозить» цены специально для наших клиентов - до 31 марта держим прежний курс! - говорят в ДЦ «СтрелаАвто», официальном дилере ŠKODA в Минеральных Водах. - Автомобиль - сегодня действительно необходимость не только для бизнеса, но и для каждой семьи. И мы хотим, чтобы мечтам о его приобретении суждено было сбыться! Поэтому, если есть потребность в приобретении автомобиля, то делать это необходимо сейчас, рекомендуют специалисты, - пока ценники привычные, да и сами автомобили имеются в наличии.
В дилерском центре «СтрелаАвто» помогут определиться с выбором модели, проконсультируют и дадут возможность познакомиться с автомобилем ŠKODA поближе, на тест-драйве.
В автоцентре в Минеральных Водах есть из чего выбрать: 20 моделей по старым ценам ждут покупателя. Ценителей автомобилей ŠKODA порадуют практичный Rapid, разносторонняя, но неизменно гармоничная Octavia, оригинальный в своем превосходстве Superb и внушающий искреннее восхищение Kodiaq. С этого года в линейке добавился еще и первый автомобиль в классе suv - долгожданный Karoq, который хорош как на городских улицах, так и на бездорожье.
Покупателям самим придется решать, что им ближе и важнее: элегантность или скорость, возможность штурмовать неизведанные дали и покорять бездорожье или оценить компактность автомобиля в условиях городской эксплуатации. Чтобы ни выбрал клиент, помимо безопасности и комфорта, он получит полный сервис от автосалона, а его новый автомобиль будет отличаться современными технологиями и стильным дизайном.
В автосалоне Минвод автомобили в наличии и уже с ПТС - покупателю не придется тратить время, чтобы получить документы. Покупку можно оформить за 1 день, а также воспользоваться программой трейд-ин, подобрать выгодные условия программы автокредитования. Рассмотрение заявки на кредит проходит в течение 15 минут. А оформление страховок ОСАГО и КАСКО обеспечит страхование вас и вашего автомобиля за пределами автосалона.
В ДЦ «СтрелаАвто» всегда готовят для клиентов специальные предложения, а при участии в программе trade-in предлагают бонусы. Сегодня самое горячее предложение - это "замороженные" цены, которые не вырастут до 31 марта.
Автосалон оказывает полный спектр услуг в сфере купли-продажи автомобилей, а его специалисты всегда помогут тем, кто выбрал "шкодоводство" стилем своей жизни: от консультации при выборе до техсервиса, чтобы обеспечить выбранному автомобилю долгую и безопасную жизнь.
Покупка автомобиля у официального дилера - это всегда гарантия успешной покупки, без неприятных сюрпризов. А сегодня, во времена экономической нестабильности, это еще и стабильные адекватные цены.
ДЦ «СтрелаАвто» располагается по адресу: 347-й км автодороги «Кавказ».
Чтобы пройти тест-драйв, нужно записаться заранее по телефону: (87922) 6-53-53.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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