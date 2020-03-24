2020-03-24T16:27:58+03:00
Авто

Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта

Если есть необходимость в покупке нового автомобиля, то делать это лучше сейчас, рекомендуют в ДЦ "СтрелаАвто" в Минводах
Анна БОРИСОВА
Поделиться:
В автоцентре в Минеральных Водах есть из чего выбрать: 20 моделей по старым ценам ждут покупателя.В автоцентре в Минеральных Водах есть из чего выбрать: 20 моделей по старым ценам ждут покупателя.
Изменить размер текста:

В условиях экономического кризиса социально ответственные автопродавцы считают необходимым не поднимать цены, а наоборот, заморозить их. Пока это еще возможно, и на складах есть запас товара.

- Мы готовы «заморозить» цены специально для наших клиентов - до 31 марта держим прежний курс! - говорят в ДЦ «СтрелаАвто», официальном дилере ŠKODA в Минеральных Водах. - Автомобиль - сегодня действительно необходимость не только для бизнеса, но и для каждой семьи. И мы хотим, чтобы мечтам о его приобретении суждено было сбыться! Поэтому, если есть потребность в приобретении автомобиля, то делать это необходимо сейчас, рекомендуют специалисты, - пока ценники привычные, да и сами автомобили имеются в наличии.

В дилерском центре «СтрелаАвто» помогут определиться с выбором модели, проконсультируют и дадут возможность познакомиться с автомобилем ŠKODA поближе, на тест-драйве.

В автоцентре в Минеральных Водах есть из чего выбрать: 20 моделей по старым ценам ждут покупателя. Ценителей автомобилей ŠKODA порадуют практичный Rapid, разносторонняя, но неизменно гармоничная Octavia, оригинальный в своем превосходстве Superb и внушающий искреннее восхищение Kodiaq. С этого года в линейке добавился еще и первый автомобиль в классе suv - долгожданный Karoq, который хорош как на городских улицах, так и на бездорожье.

Покупателям самим придется решать, что им ближе и важнее: элегантность или скорость, возможность штурмовать неизведанные дали и покорять бездорожье или оценить компактность автомобиля в условиях городской эксплуатации. Чтобы ни выбрал клиент, помимо безопасности и комфорта, он получит полный сервис от автосалона, а его новый автомобиль будет отличаться современными технологиями и стильным дизайном.

В автосалоне Минвод автомобили в наличии и уже с ПТС - покупателю не придется тратить время, чтобы получить документы. Покупку можно оформить за 1 день, а также воспользоваться программой трейд-ин, подобрать выгодные условия программы автокредитования. Рассмотрение заявки на кредит проходит в течение 15 минут. А оформление страховок ОСАГО и КАСКО обеспечит страхование вас и вашего автомобиля за пределами автосалона.

В ДЦ «СтрелаАвто» всегда готовят для клиентов специальные предложения, а при участии в программе trade-in предлагают бонусы. Сегодня самое горячее предложение - это "замороженные" цены, которые не вырастут до 31 марта.

Автосалон оказывает полный спектр услуг в сфере купли-продажи автомобилей, а его специалисты всегда помогут тем, кто выбрал "шкодоводство" стилем своей жизни: от консультации при выборе до техсервиса, чтобы обеспечить выбранному автомобилю долгую и безопасную жизнь.

Покупка автомобиля у официального дилера - это всегда гарантия успешной покупки, без неприятных сюрпризов. А сегодня, во времена экономической нестабильности, это еще и стабильные адекватные цены.

ДЦ «СтрелаАвто» располагается по адресу: 347-й км автодороги «Кавказ».

Чтобы пройти тест-драйв, нужно записаться заранее по телефону: (87922) 6-53-53.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе из-за коронавируса приостановили прием граждан по соцвыплатам
Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта
В Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию
В Железноводске камеры наблюдения будут выявлять нарушения самоизоляции
На Ставрополье спасатели отловили агрессивную собаку
В Ставрополе казаки и полиция проверяют дома людей, прибывших из-за рубежа
На Ставрополье пока не пришли анализы по коронавирусу из Новосибирска
На Ставрополье поймали банду, колдовавшую на драгоценностях пенсионера
На Ставрополье из-за тумана водителей просят быть внимательнее на дорогах
На Ставрополье из-за коронавируса священников просят не подавать руку для целования
Минздрав КБР рассказал о состоянии пациента, зараженного коронавирусом
В Ставрополе из-за тумана задержали два авиарейса
В Ставропольском крае из аварийных домов переселят 226 человек
На Ставрополье на жилищные сертификаты семьям направят около 1 млрд рублей
В Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом
Моника Беллуччи отменила поездку в Железноводск из-за угрозы коронавируса
В Ставропольском крае ожидаются заморозки
На Ставрополье акушера-гинеколога обвинили в смерти месячного ребенка
Жительница Ставрополья скончалась, защищая подругу от сожителя-тирана
На Ставрополье по семи статьям будут судить банду разбойников с бомбой
На Ставрополье мужчина с пасынком подозреваются в убийстве двух подруг
В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший