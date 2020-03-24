Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта

24 Март 2020 2020-03-24T16:27:58+03:00

В автоцентре в Минеральных Водах есть из чего выбрать: 20 моделей по старым ценам ждут покупателя.

Если есть необходимость в покупке нового автомобиля, то делать это лучше сейчас, рекомендуют в ДЦ "СтрелаАвто" в Минводах

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В условиях экономического кризиса социально ответственные автопродавцы считают необходимым не поднимать цены, а наоборот, заморозить их. Пока это еще возможно, и на складах есть запас товара.

- Мы готовы «заморозить» цены специально для наших клиентов - до 31 марта держим прежний курс! - говорят в ДЦ «СтрелаАвто», официальном дилере ŠKODA в Минеральных Водах. - Автомобиль - сегодня действительно необходимость не только для бизнеса, но и для каждой семьи. И мы хотим, чтобы мечтам о его приобретении суждено было сбыться! Поэтому, если есть потребность в приобретении автомобиля, то делать это необходимо сейчас, рекомендуют специалисты, - пока ценники привычные, да и сами автомобили имеются в наличии.

В дилерском центре «СтрелаАвто» помогут определиться с выбором модели, проконсультируют и дадут возможность познакомиться с автомобилем ŠKODA поближе, на тест-драйве.

В автоцентре в Минеральных Водах есть из чего выбрать: 20 моделей по старым ценам ждут покупателя. Ценителей автомобилей ŠKODA порадуют практичный Rapid, разносторонняя, но неизменно гармоничная Octavia, оригинальный в своем превосходстве Superb и внушающий искреннее восхищение Kodiaq. С этого года в линейке добавился еще и первый автомобиль в классе suv - долгожданный Karoq, который хорош как на городских улицах, так и на бездорожье.

Покупателям самим придется решать, что им ближе и важнее: элегантность или скорость, возможность штурмовать неизведанные дали и покорять бездорожье или оценить компактность автомобиля в условиях городской эксплуатации. Чтобы ни выбрал клиент, помимо безопасности и комфорта, он получит полный сервис от автосалона, а его новый автомобиль будет отличаться современными технологиями и стильным дизайном.

В автосалоне Минвод автомобили в наличии и уже с ПТС - покупателю не придется тратить время, чтобы получить документы. Покупку можно оформить за 1 день, а также воспользоваться программой трейд-ин, подобрать выгодные условия программы автокредитования. Рассмотрение заявки на кредит проходит в течение 15 минут. А оформление страховок ОСАГО и КАСКО обеспечит страхование вас и вашего автомобиля за пределами автосалона.

В ДЦ «СтрелаАвто» всегда готовят для клиентов специальные предложения, а при участии в программе trade-in предлагают бонусы. Сегодня самое горячее предложение - это "замороженные" цены, которые не вырастут до 31 марта.

Автосалон оказывает полный спектр услуг в сфере купли-продажи автомобилей, а его специалисты всегда помогут тем, кто выбрал "шкодоводство" стилем своей жизни: от консультации при выборе до техсервиса, чтобы обеспечить выбранному автомобилю долгую и безопасную жизнь.

Покупка автомобиля у официального дилера - это всегда гарантия успешной покупки, без неприятных сюрпризов. А сегодня, во времена экономической нестабильности, это еще и стабильные адекватные цены.

ДЦ «СтрелаАвто» располагается по адресу: 347-й км автодороги «Кавказ».

Чтобы пройти тест-драйв, нужно записаться заранее по телефону: (87922) 6-53-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU