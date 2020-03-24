2020-03-24T16:41:03+03:00
Общество

В Ставрополе из-за коронавируса приостановили прием граждан по соцвыплатам

Отсутствие приема не повлияет на получение мер социальной поддержки
Ася АСРЯН
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Чтобы не распространять коронавирусную инфекцию с 23 марта Минсоцзащиты края временно приостанавливается прием граждан.

Ставропольцев просят не беспокоиться. Так как отсутствие приема не повлияет на получение мер социальной поддержки.

После возобновления приема граждан назначение мер социальной поддержки будет осуществляться с учетом пропущенного срока.

Что касается Минсоцзащиты региона и органов соцзащиты, то они работают в штатном режиме.

Сотрудники продолжают консультировать клиентов в рабочее время по телефонам: 56-08-51 - по вопросам назначения мер социальной поддержки семьям с детьми; 56-54-80 - по признанию семьи малоимущей и назначения государственной социальной помощи; 56-01-85 - по назначению субсидии на оплату ЖКУ; 56-11-17 - по вопросам назначения компенсации на ЖКУ; 56-21-33 - приемная.

Кстати, Банк России рекомендовал кредитным организациям, действующим на Ставрополье и других регионах страны, ограничить выдачу наличных в банкоматах, в которых можно не только снимать деньги, но и вносить их. К такой мере прибегают, чтобы снизить риски распространения коронавируса через купюры, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на письмо ЦБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ставрополе из-за коронавируса приостановили прием граждан по соцвыплатам
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