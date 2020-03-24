В Ставропольском крае двое детей больше часа просидели запертыми в квартире

24 Март 2020 2020-03-24T17:19:50+03:00

Детям было по 4 и 6 лет. Взволнованный отец вызвал спасателей

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Инцидент произошёл 23 марта в Ессентуках. Там местный житель ненадолго вышел из квартиры. Дверь захлопнулась, а за ней остались двое детей мужчины.

Причем, малыши оказались дошкольного возраста: 4-х и 6-ти лет. Взволнованный отец набрал 112. К счастью, спасатели оперативно прибыли по вызову.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ПАСС СК, дверь квартиры удалось вскрыть слесарным инструментом. За время отсутствия папы дети смотрели мультфильмы.

Ранее «Комсомолка» писала, что в ставропольском селе спасатели отловили агрессивную собаку.

По словам сельчан, она рычала и не давала пройти ни взрослым, ни детям. Спасатели оперативно прибыли на место, отловили четвероногую. Как сообщили в пресс-службе ПАСС СК, по согласию хозяев, животное вывезли за пределы села.

ИСТОЧНИК KP.RU