В Северной Осетии рассказали об анализах пациентки с подозрением на COVID-19

24 Март 2020 2020-03-24T17:23:37+03:00

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24 марта местная жительница РСО пожаловалась на температуру 40 градусов в самолете рейса Москва-Владикавказ. По прибытию в республику женщину срочно увезли обследовать на наличие коронавирусной инфекции. Власти в случае обнаружения COVID-19 приготовились устанавливать круг контактировавших с ней лиц. Но, как узнала «КП-Северный Кавказ», тест не выявил вирус.

- Результат отрицательный, - прокомментировали в Минздраве Северной Осетии.

Отмечается при этом, что в ночь на 24 марта в республике изолировали 5 человек, которые следовали из тех стран, где выявлена инфекция:

- Для того, чтобы исключить их зараженность, исключить дальнейшее распространение, они были изолированы в инфекционный корпус, - уточняют в ведомстве. - В ночь была поставлена реакция - полимеразная цепная реакция на выявление короновируса. Все случаи дали абсолютно отрицательный ответ, то есть, без всяких сомнений эти пациенты не являются источником коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в регионе ещё не выявлен ни один случай инфицированности COVID-19. Под наблюдением специалистов находятся около 350 жителей РСО.

ИСТОЧНИК KP.RU