Предприятия Ставрополья благоустраивает объекты современным освещением

24 Март 2020 2020-03-24T17:49:00+03:00

А если точнее, то это такие места, как: Крепостная гора, Александровская площадь, а также скверы по улице 50 лет ВЛКСМ и на проспекте Юности

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Ставропольское предприятие «Альтаир» установило светильники уже больше чем на 20 общественных пространствах. Часть комплектующих предприятие делает самостоятельно, часть – закупает у отечественных производителей. «Вот такое импортозамещение на Ставрополье в действии», - пишет губернатор на своей странице в Инстаграм.

Кстати, теперь это предприятие будет обустраивать популярные объекты краевого центра современным освещением. А если точнее, то такие места, как: Крепостная гора, Александровская площадь, а также скверы по улице 50 лет ВЛКСМ и на проспекте Юности.

-Проекты разные, но есть и общие детали. Например, качественное современное освещение. Это работа резидента индустриального парка «Мастер» – ставропольского предприятия «Альтаир», - пишет Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU