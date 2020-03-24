Весенняя уборка в Ессентуках идет круглосуточно

24 Март 2020 2020-03-24T17:55:48+03:00

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Масштабные работы по уборке города возобновились в Ессентуках после очередного потепления. Силами Комбината по благоустройству города вычищаются дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, подходы к остановкам общественного транспорта. Уборка прибордюрной части на курортных улицах перешла на круглосуточный режим. В ночное время в Ессентуках за работу берется спецтехника.

Уже очищены улицы Первомайская, Шоссейная, Кисловодская и Гагарина. Подметально-уборочные машины прошли по Суворовскому шоссе, Бучидзе и Энгельса. Сегодня в ночь коммунальщики примутся за расчистку Октябрьской, Новопятигорской и Пятигорской улиц.

Помимо уборки мусора на дорогах, сотрудники КБГ взялись за очистку столбов и деревьев. Именно на них предприимчивые горожане размещают предложения об укладке паркета, вывозе мусора, сантехнических работах и услугах парикмахеров. Всего за один рейдовый день в Ессентуках больше 50 объявлений ушли в мусорные контейнеры.

Дощечки и картонки не только крайне не эстетичны, но и варварски портят здоровые деревья. Местные экологи напоминают, что забиваемые гвозди могут занести в древесину споры грибка, проволока со временем врастет и может привести к слому ствола.

ИСТОЧНИК KP.RU