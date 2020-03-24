В Ставропольском крае сгорел дом одинокого пенсионера
Инцидент произошёл 23 марта в Невинномысске. Там на одной из улиц сгорел частный дом. На место происшествия оперативно приехали спасатели.
От соседей они узнали, что внутри может находиться одинокий пенсионер.
К счастью, оказалось, что 64-летний мужчина успел покинуть здание. Как сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона, пожилой человек сам вышел навстречу пожарным.
Лицо пенсионера было обожжено. Выяснилось, погорелец сам пытался потушить пламя, но не справился и в панике убежал. Бригада медиков оказала ему помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU