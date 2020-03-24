В Ставропольском крае сгорел дом одинокого пенсионера

24 Март 2020 2020-03-24T18:30:37+03:00

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Инцидент произошёл 23 марта в Невинномысске. Там на одной из улиц сгорел частный дом. На место происшествия оперативно приехали спасатели.

От соседей они узнали, что внутри может находиться одинокий пенсионер.

К счастью, оказалось, что 64-летний мужчина успел покинуть здание. Как сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона, пожилой человек сам вышел навстречу пожарным.

Лицо пенсионера было обожжено. Выяснилось, погорелец сам пытался потушить пламя, но не справился и в панике убежал. Бригада медиков оказала ему помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU