В Ставрополе в кинотеатрах ограничили количество зрителей на сеансах

24 Март 2020 2020-03-24T19:58:41+03:00

В Ставрополе на сегодняшний день закрылся пока только один — «Синема Парк». Он находится в мегацентре «Космос» Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Также администраторы следят за тем, чтобы в фойе не собиралось много людей

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Кинотеатрам России с 23 марта рекомендуется временно прекратить свою деятельность для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.

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Приказ Министерства культуры подписала глава ведомства Ольга Любимова.

В Ставрополе на сегодняшний день закрылся пока только один — «Синема Парк». Он находится в мегацентре «Космос».

Кинотеатрам России с 23 марта рекомендуется временно прекратить свою деятельность для снижения темпов распространения коронавирусной инфекцииФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Остальные продолжают работать, но с учётом новых условий. Например, администраторы мы не допускают на сеанс более 50 зрителей к и наблюдают, чтобы в фойе не собиралось много людей.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этот сложный период специалисты Службы крови призывают доноров, если они чувствуют себя здоровыми, не отказываться от запланированных донаций.

График приёма доноров не изменился: с 08 00 до 12:30 с понедельника по пятницу. Выездные бригады тоже продолжают работу.

ИСТОЧНИК KP.RU