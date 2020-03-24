В Ставрополе в кинотеатрах ограничили количество зрителей на сеансах
Кинотеатрам России с 23 марта рекомендуется временно прекратить свою деятельность для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.
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Приказ Министерства культуры подписала глава ведомства Ольга Любимова.
В Ставрополе на сегодняшний день закрылся пока только один — «Синема Парк». Он находится в мегацентре «Космос».
Кинотеатрам России с 23 марта рекомендуется временно прекратить свою деятельность для снижения темпов распространения коронавирусной инфекцииФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
Остальные продолжают работать, но с учётом новых условий. Например, администраторы мы не допускают на сеанс более 50 зрителей к и наблюдают, чтобы в фойе не собиралось много людей.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этот сложный период специалисты Службы крови призывают доноров, если они чувствуют себя здоровыми, не отказываться от запланированных донаций.
График приёма доноров не изменился: с 08 00 до 12:30 с понедельника по пятницу. Выездные бригады тоже продолжают работу.
ИСТОЧНИК KP.RU