В Чечне подтвержден первый случай заражения коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T19:59:25+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о появлении первого заражённого коронавирусом на территории республики. Политик рассказал, что пациент прибыл из-за рубежа, но обошёл проверочные станции в аэропорту.

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— К сожалению, у нас официально подтверждён один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа. В аэропорту, на вокзале, организованы необходимые мероприятия, но отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования, — написал чеченский лидер в соцсетях.

Кроме заражённого, в Чечне есть два пациента с подозрением — у них ещё не пришли окончательные анализы, а ещё более 360 находятся на самоизоляции.

Руководство республики принимает самые жёсткие меры: закрыты кафе и рестораны, ограничена работа торгово-развлекательных центров. Спортивные и другие массовые мероприятия полностью отменены.

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Коронавирус в Чечне: подтверждён первый случай заражения

Коронавирус в Чечне: у первого пациента подтверждён диагноз. Об этом сообщает официальный портал статистике по COVID-19 в России сторкоронавирус.рф. Кроме того, по данным на утро 24 февраля 2020 года, ещё два человека находятся под подозрением — у них экспресс-тесты дали положительный, но не окончательный результат, и ещё более 360 пациентов находятся на самоизоляции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU