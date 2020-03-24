Глава Ессентуков проверился на коронавирус после прилета из-за границы

24 Март 2020 2020-03-24T22:22:09+03:00

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Мэр Ессентуков Александр Некристов рассказал своим подписчикам на своей странице в соцсети Инстаграм, что находится в самоизоляции после недавней поездки за границу.

- В последние дни в соцсетях и отдельных СМИ обсуждаются слухи о моем отсутствии, о том, что я нахожусь где-то в Европе, не могу вернуться в Россию. Хочу опровергнуть эту информацию. Я - в Ессентуках, - поделился градоначальник в сети.

Александр Некристов подтвердил, что на самом деле недавно был в заграничной поездке. Однако, это была не одна из тех стран, где в данный момент наблюдается вирусоопасная обстановка.

Чиновник ездил туда, чтобы отметить свой 45-летний юбилей. Глава города-курорта добавил, что для того, чтобы исключить «какие бы то ни было риски, вынужден был подвергнуть себя самоизоляции». Сейчас градоначальник начал работать "на удалёнке". И в своем видеообращении показал подписчикам любимую собаку, которая находится рядом с хозяином.

Мэр Ессентуков - о своей самоизоляции после заграницы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писал, что в Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию.

Коллега врача, врач-иммунолог Николай Крючков признался, что лично знаком с героиней истории. По его словам, Санникова могла не до конца оценить угрозу заражения коронавирусом, когда покупала билеты в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU