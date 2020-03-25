В Ставропольском крае водитель легковушки сбила 80-летнюю пенсионерку
Инцидент произошёл 24 марта, около 08:30, на улице Красивая в Кисловодске. Там водитель «ВАЗ-21140» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.
С переломом бедра 80-летнюю старушку доставили в больницу.
За рулем автомобиля была 42-летняя местная жительница. В момент ДТП женщина находилась в трезвом состоянии.
За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU