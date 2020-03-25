2020-03-25T09:15:06+03:00
Общество

В Ставропольском крае водитель легковушки сбила 80-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина получила перелом бедра. Её доставили в больницу
Ася АСРЯН
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Фото: за рулем автомобиля была 42-летняя местная жительницаФото: за рулем автомобиля была 42-летняя местная жительница
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Инцидент произошёл 24 марта, около 08:30, на улице Красивая в Кисловодске. Там водитель «ВАЗ-21140» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

С переломом бедра 80-летнюю старушку доставили в больницу.

За рулем автомобиля была 42-летняя местная жительница. В момент ДТП женщина находилась в трезвом состоянии.

За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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