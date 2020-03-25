На Ставрополье водитель легковушки сбил 10-летнего школьника
Инцидент произошёл 24 марта, около 18:30, на улице Первомайской в городе Благодарный. Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил школьника, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.
В результате ДТП 10-летний мальчик с травмой головы и переломом бедра был доставлен в больницу.
За рулём легковушки был 29-летний местный житель. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД России по региону, за последние два года он трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.
По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU