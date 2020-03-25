На Ставрополье водитель легковушки сбил 10-летнего школьника

25 Март 2020 2020-03-25T09:27:49+03:00

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Инцидент произошёл 24 марта, около 18:30, на улице Первомайской в городе Благодарный. Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил школьника, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

В результате ДТП 10-летний мальчик с травмой головы и переломом бедра был доставлен в больницу.

За рулём легковушки был 29-летний местный житель. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД России по региону, за последние два года он трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU