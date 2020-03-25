2020-03-25T09:49:26+03:00
Общество

В Ставрополе 25 марта отключат воду

Заявки на подвоз воды принимаются по телефону: 13-40.
Ася АСРЯН
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В Ставрополе 25 марта жители нескольких улиц в юго-западном районе города временно останутся без воды. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Так, с 08:30 до 17:00 коммунальщики будут ремонтировать водопровод в этом районе. Без воды останутся жители многоэтажек по улице Доваторцев, №4, 4а, по улице Мира, №455, 455а, 457, и по улице Ленина, №390.

Заявки на подвоз воды принимаются по телефону: 13-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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