2020-03-25T12:42:16+03:00
Общество

На Ставрополье подскочила заболеваемость ОРВИ и гриппом

Ставропольцам рекомендуют своевременно обращаться за медпомощью при появлении первых признаков заболевания
Ася АСРЯН
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Заниматься самолечением опасно, так как высок риск осложненийЗаниматься самолечением опасно, так как высок риск осложненийФото: архив "КП"
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В регионе за последнюю неделю за медпомощью с клиникой гриппа и ОРВИ обратились 17 тысяч жителей Ставрополья.

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За семь дней в крае зарегистрировано 428 случаев небольничных пневмоний. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, это на 56 % выше уровня предыдущей недели.

В краевом центре ситуация не лучше: в больницы с клиниками ОРВИ и гриппа успели обратиться 4874 человека.

Жителям Ставрополья для предупреждения тяжёлых осложнений врачи рекомендуют своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания. Заниматься самолечением опасно, так как высок риск осложнений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае появился второй заболевший с диагнозом «коронавирусная инфекция», подтвержденным в новосибирском центре вирусологии "Вектор". Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, второй пациент - из окружения первой заболевшей, главной инфекционистки региона Ирины Санниковой. Под подозрением еще один человек, его тест все еще не прислали.

Он также был в прямом контакте с Санниковой. У девятерых, контактировавших с Санниковой, анализы отрицательные, хотя экспресс-тесты показывали наличие вируса. Однако эти люди все еще на изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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