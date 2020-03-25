На Ставрополье автоинспекторы помогли водителю поменять пробитое колесо

25 Март 2020 2020-03-25T10:29:31+03:00

Туман и морозь продержатся в регионе, по словам синоптиков, еще несколько дней

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в некоторых районах региона туман и мокрый снег снизили видимость и осложнили дорожную обстановку.

Так, при патрулировании федеральной трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» автоинспекторы Грачевского района заметили водителя, который стоял на обочине у машины на аварийных огнях.

Мужчина рассказал, что в дороге у него пробило колесо. Поменять его на запасное он не смог, так как ни домкрата, ни ключей у него не было. Более того запасное колесо не подходило по размеру.

Автоинспекторы отдали ему запасное колесо из собственного автомобиля. Для этого они съездили в отдел ГИБДД и привезли необходимые инструменты.

Вместе с сотрудниками ремонт занял всего несколько минут, и автолюбитель смог поехать дальше. Об этом сообщает пресс-служба УГГИБДД ГУ МВД России по краю.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставлять в беде водителей, попавших в сложную дорожную ситуацию. Туман и морозь продержатся в регионе, по словам синоптиков, еще несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU