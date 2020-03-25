В Ставрополе впервые пройдёт онлайн-концерт духового оркестра

25 Март 2020 2020-03-25T13:36:06+03:00

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В Ставрополе 27 марта в 19.00 на сайте www.сдкис.рф состоится прямая трансляция первого онлайн-концерта духового оркестра Ставропольского Дворца культуры и спорта под названием «Весне быть» с доставкой на дом.

Как сообщили в пресс-службе СДКиС, впервые на ход концерта могут повлиять зрители. Они смогут выбрать песни, исполняемые оркестром в режиме реального времени.

Для этого нужно перейти на страницу Ставропольского Дворца культуры и спорта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sdkis и подключиться к прямой трансляции.

Кстати, погрузиться в культурную жизнь региона, не выходя из дома, предлагает и Ставропольский государственный театр оперетты. Он готовит праздничный онлайн-концерт «100 часов счастья».

Концерт можно будет посмотреть на сайте театра оперетты и в его официальных аккаунтах в социальных сетях, пишет «Ставропольская правда»

Трансляция начнётся сегодня, 25 марта, в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU