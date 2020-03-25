Минюст по Ставрополью закрыл организацию, связанную с польской общиной

25 Март 2020 2020-03-25T11:24:18+03:00

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Ставропольский краевой суд постановил закрыть общественную организацию "Объединенные польские сердца" (далее - "ОПС"). Такой приговор вынесли 30 января, и 2 марта он вступил в силу.

"ОПС" организовали в 2006 году. К моменту закрытия в обществе состояли 191 человек, но реально работали в ней только 15-20. Возглавляла организацию россиянка Ирина Дегоева.

Проблемы с законом у общества появились в апреле 2019 года. Министерство юстиции России по Ставропольскому краю нашла нарушения в работе "ОПС". Так, некоторые члены организации были несовершеннолетними, а учредители общество люди, либо умершие, либо давно живущие заграницей. "Сердца" также не по закону тратила деньги. Кроме того, прописка "ОПС" не совпадала с фактическим адресом размещения.

Дегоеву попросили исправить недочеты, но до июня женщина ничего не сделала. "ОПС" наказали на тысячу рублей, но и после штрафа в обществе ничего изменилось.

Минюст по Ставропольскому краю подал в Ставропольский краевой суд иск на организацию. В январе 2020 года его удовлетворили. С 2 марта "ОПС" потеряла юридический статус.

По данным на странице "ОПС" в Facebook, организация сохраняла "обычаи и культуру поляков, проживающих в Ставропольском крае". Нередко они отправляли детей из Железноводска в Краков и Варшаву. Правда, на их официальном сайте почти нет сообщений о деятельности внутри Ставрополья. Только заметки о поддержании польской идентичности в России.

ИСТОЧНИК KP.RU