2020-03-25T11:25:17+03:00
Общество

На Ставрополье легковушка врезалась в маршрутку, пять человек пострадали

Пассажиры с травмами доставлены в больницу КБР
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД России по регионуФото: пресс-служба УГИБДД России по региону
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Инцидент произошёл, сегодня, 25 марта около 07:30, в Кировском округе. Водитель «ВАЗ-21115» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Маршрутка ехала со стороны Пятигорска в направлении Нальчика. От удара маршрутка несколько раз перевернулась.

В результате происшествия 5 пассажиров маршрутки госпитализированы в медучреждения Кабардино-Балкарской республики. Остальным участникам ДТП оказана разовая медицинская помощь.

В салоне находились 12 пассажиров. Большего числа пострадавших и фатальных последствий удалось избежать, благодаря использованию ремней безопасности пассажирами и водителями. Водители автомобилей в ДТП не пострадали. За рулем «пятнадцатой» находился 60-летний житель КБР.

За рулем маршрутки был 38-летний житель КБР, который видимых признаков опьянения не имеет. На месте происшествия работают наряды ДПС, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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