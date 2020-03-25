На Ставрополье легковушка врезалась в маршрутку, пять человек пострадали
Инцидент произошёл, сегодня, 25 марта около 07:30, в Кировском округе. Водитель «ВАЗ-21115» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Маршрутка ехала со стороны Пятигорска в направлении Нальчика. От удара маршрутка несколько раз перевернулась.
В результате происшествия 5 пассажиров маршрутки госпитализированы в медучреждения Кабардино-Балкарской республики. Остальным участникам ДТП оказана разовая медицинская помощь.
В салоне находились 12 пассажиров. Большего числа пострадавших и фатальных последствий удалось избежать, благодаря использованию ремней безопасности пассажирами и водителями. Водители автомобилей в ДТП не пострадали. За рулем «пятнадцатой» находился 60-летний житель КБР.
За рулем маршрутки был 38-летний житель КБР, который видимых признаков опьянения не имеет. На месте происшествия работают наряды ДПС, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU