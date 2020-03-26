На Ставрополье в аварии столкнулись три грузовика

26 Март 2020 2020-03-26T09:19:23+03:00

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Инцидент произошёл 25 марта, около 12:30, на автодороге "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды", проходящем через поселок Загорский.

Водитель автомобиля «Исузу» ехал со стороны Георгиевска в сторону Минеральных Вод и столкнулся с автомобилем «Эко-Джолли». А «Эко-Джолли» по инерции врезался в автомобиль «МАН».

55-летний водитель «Эко-Джолли» получил перелом ноги. За рулем автомобиля «Исузу» находился 29-летний житель Минераловодского округа, который в момент ДТП был трезв.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU