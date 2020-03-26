2020-03-26T09:40:16+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья призвал земляков в период угрозы коронавируса особенно заботиться о близких

«Нулевой пациент» Ирина Санникова остается в реанимации в детском корпусе Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя
Ася АСРЯН
Поделиться:
Губернатор порекомендовал придерживаться режима самоизоляцииГубернатор порекомендовал придерживаться режима самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Напомним, что на данный момент в нашем регионе только у двух человек выявлен коронавирус. На 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека.

На контроле – все, кто вернулись в Ставропольский край из неблагоприятных по обстановке с COVID-19 регионов и стран.

«Нулевой пациент» Ирина Санникова остается в реанимации в детском корпусе Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя, оборудованной в госпиталь.

Накануне Владимир Владимиров обратился к жителям края с просьбой соблюдать меры предосторожности в период возможного распространения нового вируса. Также губернатор порекомендовал придерживаться режима самоизоляции.

- Поберегите себя и поберегите своих родных и близких, - обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ставрополья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом
В Ставропольском крае подтверждены еще три случая заражения коронавирусом
На Ставрополье застреливший друга мужчина получил 8 лет колонии
На Ставрополье выросло число заразившихся коронавирусом
В Ставрополе к выписке готовят 9 пациентов, у которых не обнаружен коронавирус
На Ставрополье первым волонтёром в период коронавируса стал губернатор края
На Ставрополье старший лейтенант полиции осужден за превышение должностных полномочий
В Пятигорске спасли попавшую в капкан лису
На Ставрополье пенсионер незаконно присвоил себе земельный участок
В Ставропольском крае легковушка упала с моста
Губернатор Ставрополья призвал земляков в период угрозы коронавируса особенно заботиться о близких
На Ставрополье в аварии столкнулись три грузовика
В Ставрополе директор техникума помогала поступать в вузы без ЕГЭ
В КБР открыли уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для МВД
Губернатор Ставропольского края высказался о поручениях Владимира Путина
Житель Пятигорска стал лотерейным миллионером из-за секретной комбинации