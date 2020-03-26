Губернатор Ставрополья призвал земляков в период угрозы коронавируса особенно заботиться о близких
Напомним, что на данный момент в нашем регионе только у двух человек выявлен коронавирус. На 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека.
На контроле – все, кто вернулись в Ставропольский край из неблагоприятных по обстановке с COVID-19 регионов и стран.
«Нулевой пациент» Ирина Санникова остается в реанимации в детском корпусе Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя, оборудованной в госпиталь.
Накануне Владимир Владимиров обратился к жителям края с просьбой соблюдать меры предосторожности в период возможного распространения нового вируса. Также губернатор порекомендовал придерживаться режима самоизоляции.
- Поберегите себя и поберегите своих родных и близких, - обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU