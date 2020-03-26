2020-03-26T09:48:26+03:00
Общество

В Ставропольском крае легковушка упала с моста

В больницу с травмами доставили 45-летнего водителя
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошёл 25 марта, около 19:00, вблизи села Новкус-Артезиан Нефтекумского округа. Там водитель автомобиля «ВАЗ-21093» не справился с управлением, съехал на металлическое ограждение моста. После чего съехал в кювет, где перевернулся.

В результате происшествия 45-летний водитель с серьезной травмой головы доставлен в больницу. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

При госпитализации у пострадавшего произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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