На Ставрополье пенсионер незаконно присвоил себе земельный участок

26 Март 2020 2020-03-26T09:58:04+03:00

Ущерб превысил более 600 тысяч рублей

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66-летний житель Курского района разработал алгоритм мошеннический действий для отчуждения земельного участка.

Мужчина представил подложные документы, ввёл в заблуждение людей, которые занимались регистрацией, постановкой на кадастровый учет земельных участков. Затем присвоил себе земельный пай.

Ущерб превысил более 600 тысяч рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по краю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU