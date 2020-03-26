На Ставрополье старший лейтенант полиции осужден за превышение должностных полномочий
На Ставрополье участковый уполномоченный полиции ОУУП и ДН ОМВД России по Ипатовскому округу Евгений Заруднев подозревается в превышении должностных полномочий.
Выяснилось, что мужчина незаконно получил 30 тысяч рублей за сокрытие факта группового нанесения травм и непривлечение виновных лиц к уголовной ответственности.
Сотрудники УФСБ России по региону пресекли противоправную деятельность старшего лейтенанта полиции. Против него возбудили уголовное дело.
Суд признан подозреваемого виновным и приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима. Также злоумышленнику предстоит заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.
Евгения Заруднева лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU