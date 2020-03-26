2020-03-26T10:30:14+03:00
Общество

На Ставрополье старший лейтенант полиции осужден за превышение должностных полномочий

Также экс-полицейскому предстоит заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей
Ася АСРЯН
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На Ставрополье участковый уполномоченный полиции ОУУП и ДН ОМВД России по Ипатовскому округу Евгений Заруднев подозревается в превышении должностных полномочий.

Выяснилось, что мужчина незаконно получил 30 тысяч рублей за сокрытие факта группового нанесения травм и непривлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Сотрудники УФСБ России по региону пресекли противоправную деятельность старшего лейтенанта полиции. Против него возбудили уголовное дело.

Суд признан подозреваемого виновным и приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима. Также злоумышленнику предстоит заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Евгения Заруднева лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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