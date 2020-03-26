На Ставрополье первым волонтёром в период коронавируса стал губернатор края
В краевом центре прошло совещание по вопросу оказания помощи пожилым ставропольцам в условиях сложной эпидситуации.
В первую очередь обсуждалось создание единого волонтёрского центра. Владимир Владимиров озвучил, что после подворовых обходов выяснилось, что в регионе проживают 357 тысяч человек старше 65 лет.
Почти 21 тысяче из них нужна помощь при решении бытовых вопросов в случае временной самоизоляции. Губернатор напомнил, что тоже решил стать волонтёром. Так. Владимир Владимиров будет помогать двум пожилым ставропольцам.
Всю волонтёрскую деятельность будет курировать министерство труда и социальной защиты населения региона.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал земляков в период угрозы коронавируса особенно заботиться о близких.
ИСТОЧНИК KP.RU