На Ставрополье первым волонтёром в период коронавируса стал губернатор края

26 Март 2020 2020-03-26T10:49:52+03:00

В регионе проживают 357 тысяч человек старше 65 лет. Почти 21 тысяче из них нужна помощь при решении бытовых вопросов в случае временной самоизоляции

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В краевом центре прошло совещание по вопросу оказания помощи пожилым ставропольцам в условиях сложной эпидситуации.

В первую очередь обсуждалось создание единого волонтёрского центра. Владимир Владимиров озвучил, что после подворовых обходов выяснилось, что в регионе проживают 357 тысяч человек старше 65 лет.

Почти 21 тысяче из них нужна помощь при решении бытовых вопросов в случае временной самоизоляции. Губернатор напомнил, что тоже решил стать волонтёром. Так. Владимир Владимиров будет помогать двум пожилым ставропольцам.

Всю волонтёрскую деятельность будет курировать министерство труда и социальной защиты населения региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал земляков в период угрозы коронавируса особенно заботиться о близких.

ИСТОЧНИК KP.RU