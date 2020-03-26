2020-03-26T11:12:18+03:00
Общество

В Ставрополе к выписке готовят 9 пациентов, у которых не обнаружен коронавирус

Также стало известно о состоянии второго ставропольца, у которого выявили коронавирус
Ася АСРЯН
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Всего же тесты на определение инфекции в крае сделали больше трёх тысяч человекВсего же тесты на определение инфекции в крае сделали больше трёх тысяч человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе готовят к выписке 9 пациентов, у которых не подтвердился диагноз «коронавирус». На данный момент под наблюдением врачей находятся 293 ставропольца. Все эти пациенты контактировали с Ириной Санниковой.

Всего же тесты на определение инфекции в крае сделали больше трёх тысяч человек.

Стало известно, как себя чувствует второй ставрополец, у которого подтвердился коронавирус:

- Пациент не имеет никаких симптомов, которые требуют клинических либо терапевтических влияний на состояние здоровья. Она находится в хорошем состоянии. Но тем не менее будет еще определенное время находиться в инфекционной больнице под наблюдением медиков до момента пока не будет снят диагноз, - рассказала на брифинге в краевом правительстве Ольга Дроздецкая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья прокомментировал слух об очередном враче, который не прошёл обязательный карантин после возвращения из Европы — на этот раз речь идёт о Франции. Оказалось, что доктор действительно не сидел дома, однако карантин не нарушал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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