В Ставрополе к выписке готовят 9 пациентов, у которых не обнаружен коронавирус
В Ставрополе готовят к выписке 9 пациентов, у которых не подтвердился диагноз «коронавирус». На данный момент под наблюдением врачей находятся 293 ставропольца. Все эти пациенты контактировали с Ириной Санниковой.
Всего же тесты на определение инфекции в крае сделали больше трёх тысяч человек.
Стало известно, как себя чувствует второй ставрополец, у которого подтвердился коронавирус:
- Пациент не имеет никаких симптомов, которые требуют клинических либо терапевтических влияний на состояние здоровья. Она находится в хорошем состоянии. Но тем не менее будет еще определенное время находиться в инфекционной больнице под наблюдением медиков до момента пока не будет снят диагноз, - рассказала на брифинге в краевом правительстве Ольга Дроздецкая.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья прокомментировал слух об очередном враче, который не прошёл обязательный карантин после возвращения из Европы — на этот раз речь идёт о Франции. Оказалось, что доктор действительно не сидел дома, однако карантин не нарушал.
ИСТОЧНИК KP.RU