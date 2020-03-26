2020-03-26T12:14:20+03:00
Общество

На Ставрополье выросло число заразившихся коронавирусом

За сутки 25 марта появилось три новых случая
Ася АСРЯН
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Всего в России на данный момент зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.Всего в России на данный момент зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 182 в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул

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Так, в Ставропольском крае на 26 марта плюс три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в настоящее время - 5 заболевших.

В России на данный момент зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что стало известно, как себя чувствует второй ставрополец, у которого подтвердился коронавирус:

- Пациент не имеет никаких симптомов, которые требуют клинических либо терапевтических влияний на состояние здоровья. Она находится в хорошем состоянии. Но тем не менее будет еще определенное время находиться в инфекционной больнице под наблюдением медиков до момента пока не будет снят диагноз, - рассказала на брифинге в краевом правительстве Ольга Дроздецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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