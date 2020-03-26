На Ставрополье застреливший друга мужчина получил 8 лет колонии

26 Март 2020 2020-03-26T11:55:13+03:00

Посиделки с алкоголем закончились трагедией и сроком для одного из собутыльников

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Инцидент произошёл ночью 7 января 2019 года в Нефтекумском округе. Там трое мужчин распивали алкоголь. Между ними возни конфликт из-за малозначительного повода.

Во время ссоры один из собутыльников взял из шкафа одноствольное ружье и выстрелил из него в колено приятеля.

После выстрела третий из друзей попытался отобрать у злоумышленника ружье, в итоге выстрелил ему в ногу. От полученных травм оба потерпевших получили тяжкий вред здоровью. Один из них скончался при доставлении его в больницу.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные с применением оружия».

Суд приговорил ставропольца к 8 годам колонии строгого режима. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU