2020-03-26T15:33:32+03:00
Экономика

Режим работы отделений ПАО Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов - в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования. Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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