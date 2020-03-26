ФСБ задержала участника нападения на псковских десантников в Чечне

26 Март 2020 2020-03-26T15:08:29+03:00

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Во Владимирской области сотрудники ФСБ совместно с СКР задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в Чечне в марте 2000 года. Членом банды под общим руководством Басаева и Хаттаба оказался уроженец республики Майрбек Башаев, 1983 года рождения. Участие в преступление подтверждается неопровержимыми доказательствами. На время следствия по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» подозреваемого арестуют.

По делу о нападении на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ весной 2000 года в Чечне проходят 26 человек. Из них 14 получили сроки, а пятеро – в розыске. Двое избежали ответственности – их ликвидировали силовики. Дела еще пятерых рассматривает суд. Напомним, что в результате нападения погибло 84 десантника.

ИСТОЧНИК KP.RU