В Ставропольском крае все больницы и торговые центры будут работать в штатном режиме

26 Март 2020 2020-03-26T15:02:53+03:00

Магазины, крупные торговые центры и медучреждения региона не уйдут на "выходные" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Никакие выходные на них распространяться не будут

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Все торговые центры и медучреждения Ставропольского края будут работать в штатном режиме. Об этом на брифинге 26 марта сообщила первый заместитель председателя краевого комитета по пищевой, перерабатывающей промышленности и торговле Алла Дубинина.

После объявленного 25 марта президентом России заявления по поводу нерабочей недели, ставропольцы заволновались.

В комитет стали поступать многочисленные вопросы: «будут ли работать магазины».

Аналогичные вопросы стали ссыпаться и в министерство здравоохранения региона. Как подчеркнула на брифинге Ольга Дроздецкая, все учреждения здравоохранения Ставрополья буду работать в штатном режиме. Никакие выходные на них распространяться не будут.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова,два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.

Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине

ИСТОЧНИК KP.RU