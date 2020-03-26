В Ставропольском крае все больницы и торговые центры будут работать в штатном режиме
Все торговые центры и медучреждения Ставропольского края будут работать в штатном режиме. Об этом на брифинге 26 марта сообщила первый заместитель председателя краевого комитета по пищевой, перерабатывающей промышленности и торговле Алла Дубинина.
После объявленного 25 марта президентом России заявления по поводу нерабочей недели, ставропольцы заволновались.
В комитет стали поступать многочисленные вопросы: «будут ли работать магазины».
Аналогичные вопросы стали ссыпаться и в министерство здравоохранения региона. Как подчеркнула на брифинге Ольга Дроздецкая, все учреждения здравоохранения Ставрополья буду работать в штатном режиме. Никакие выходные на них распространяться не будут.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова,два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.
Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине
ИСТОЧНИК KP.RU