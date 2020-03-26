2020-03-26T15:13:39+03:00
Общество

На Ставрополье экс-полицейский осуждён за получение взятки

Суд приговорил Заруднева к двум годам колонии общего режима
Ася АСРЯН
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Экс-старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ДН отдела МВД России по Ипатовскому округу стал фигурантом уголовного дела. Правоохранителя признали виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки».

Как сообщили в пресс-службе СКР России по краю, Заруднев, не желая проводить проверки об избиении мужчины, предложил ему получить от своих обидчиков 50 тысяч рублей.

На такое заманчивое предложение ставрополец согласился. После чего полицейский уничтожил все доказательства причинения мужчине травм.

Как ни в чем не бывало составил протокол осмотра места происшествия. От имени заявителя и лиц, в отношении которых проводилась проверка написал объяснение.

В документе полицейский указал ложные сведения о непричастности подозреваемых к совершению преступления.

Затем мужчина по требованию участкового передал ему 30 тысяч рублей из ранее полученных денег за способствование в разрешении конфликтной ситуации. Суд приговорил Заруднева к двум годам колонии общего режима.

Также злоумышленнику предстоит заплатить 80 тысячный штраф. Теперь мужчина не имеет права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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