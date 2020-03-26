На Ставрополье все учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме
Все учреждения здравоохранения Ставропольского края в выходные дни и на будущей неделе продолжат работать в штатном режиме. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе управления по информационной политике аппарата правительства региона.
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Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова,
Два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.
Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.
Тем временем в Ставрополе предприняли более резкие меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь перед работой медики проверяют состояние здоровья водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU