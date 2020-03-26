На Ставрополье все учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме

26 Март 2020 2020-03-26T16:36:35+03:00

Новые пациенты с подтвержденным диагнозом коронавируса находятся в карантинной зоне

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Все учреждения здравоохранения Ставропольского края в выходные дни и на будущей неделе продолжат работать в штатном режиме. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе управления по информационной политике аппарата правительства региона.

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Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова,

Два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.

Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.

Тем временем в Ставрополе предприняли более резкие меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь перед работой медики проверяют состояние здоровья водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU