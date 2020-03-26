2020-03-26T16:10:10+03:00
Общество

В Ставрополе усилили меры по дезинфекции маршруток и автобусов

Водителей с простудой не будут выпускать на линию
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дезинфекция общественного транспорта в СтаврополеДезинфекция общественного транспорта в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе предприняли более резкие меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь перед работой медики проверяют состояние здоровья водителей, говорится в сообщении администрации города.

- Перед началом работы особое внимание уделяется состоянию здоровья самих водителей, а именно наличию признаков простудных заболеваний, высокой температуры и тому подобное. При малейшем недомогании путевой лист не выдается, - сказано в сообщении мэрии.

Ранее, на прошлой неделе, администрация начала дезинфекцию машин перед выходом на линию. Сейчас специалисты проводят уборку утром, в обед и вечером, перед часом пик.

- Теперь водители для профилактики вирусных заболеваний проветривают салоны и обрабатывают поручни и дверные ручки обеззараживающим средством после каждого рейса, - уверяет пресс-служба мэрии Ставрополя. Мера действует с 25 марта. По словам представителя администрации, это сделает транспорт более безопасным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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