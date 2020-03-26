На Ставрополье более 400 человек уже вышли из карантина по коронавирусу

26 Март 2020 2020-03-26T17:16:47+03:00

Жителям Ставрополья, испытывающим тревогу и стресс из-за ситуации с коронавирусом, помогают психологи по телефону: 8(8652) 99-17-86 Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Эти люди здоровы и приступили к повседневной жизни

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На лечении в краевой инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции находятся пять человек.

Первый случай подтвердился 21 марта, второй – вечером 24 марта, ещё три – 26 марта.

Пациенты все находятся в изолированных боксированных палатах, им оказывается все необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В режиме самоизоляции на 26 марта находятся более 1,2 тысячи ставропольцев. Это те, кто вернулся из-за рубежа или контактировал с заболевшими.

Более чем для четырехсот жителей края 14-дневный карантин уже завершился. Все эти люди здоровы и приступили к повседневной жизни.

Тем временем, во всех мечетях и молельных домах Ставрополья 27 марта отменяется коллективный пятничный намаз. Об этом сообщает духовное управление мусульман региона. По данным пресс-службы организации, отмена связанна из-за эпидемии коронавируса, затронувшей край.

А в краевом центре предприняли более резкие меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь перед работой медики проверяют состояние здоровья водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU