На Ставрополье более 400 человек уже вышли из карантина по коронавирусу
На лечении в краевой инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции находятся пять человек.
Первый случай подтвердился 21 марта, второй – вечером 24 марта, ещё три – 26 марта.
Пациенты все находятся в изолированных боксированных палатах, им оказывается все необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В режиме самоизоляции на 26 марта находятся более 1,2 тысячи ставропольцев. Это те, кто вернулся из-за рубежа или контактировал с заболевшими.
Более чем для четырехсот жителей края 14-дневный карантин уже завершился. Все эти люди здоровы и приступили к повседневной жизни.
Тем временем, во всех мечетях и молельных домах Ставрополья 27 марта отменяется коллективный пятничный намаз. Об этом сообщает духовное управление мусульман региона. По данным пресс-службы организации, отмена связанна из-за эпидемии коронавируса, затронувшей край.
А в краевом центре предприняли более резкие меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь перед работой медики проверяют состояние здоровья водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU