В Ставропольском крае из-за коронавируса отменяются пятничные намазы

26 Март 2020 2020-03-26T16:28:45+03:00

За сутки в регионе подтвердились ещё три пациента с диагнозом коронавирус

Изменить размер текста: A A

Во всех мечетях и молельных домах Ставрополья 27 марта отменяется коллективный пятничный намаз. Об этом сообщает духовное управление мусульман региона.

По данным пресс-службы организации, отмена связанна из-за эпидемии коронавируса, затронувшей край.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова, два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.

Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU