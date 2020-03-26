В Ставропольском крае из-за коронавируса отменяются пятничные намазы
Во всех мечетях и молельных домах Ставрополья 27 марта отменяется коллективный пятничный намаз. Об этом сообщает духовное управление мусульман региона.
По данным пресс-службы организации, отмена связанна из-за эпидемии коронавируса, затронувшей край.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова, два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.
Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU