2020-03-26T16:51:39+03:00
Общество

Минздрав Ингушетии опроверг новости о заболевании медика коронавирусом

В республике нет ни одного случая заболевания коронавирусом
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Министерстве здравоохранения Ингушетии прокомментировали сообщения о том, что в республике врач заболел коронавирусом. Исполняющая обязанности министра Зарема Льянова сообщила в Instagram, что тесты медика дали отрицательный результат.

- Информация о том, что у врача больницы выявлен коронавирус, не подтверждена. Проведённый анализ не подтвердил наличия коронавирусной инфекции! - цитирует Льянову пресс-служба Минздрава Ингушетии.

И.о. министра попросила не поднимать паники и отметила, что за распространение ложных сведений могут привлечь к ответственности.

По состоянию на 11 часов 26 марта в Ингушетии не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом. Благодаря информации МВД 323 жителям республики выписали постановлений о самоизоляции, 48 иностранцев получили такой же документ. 111 человек уже отбыли срок, под наблюдением медиков остаются 195 человек.

- Информация о помещенных в условия домашней самоизоляции передается в МВД по РИ для предотвращения нарушений режима самоизоляции, - предупреждают жителей Ингушетии представители регионального Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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