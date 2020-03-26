Самарский чиновник возглавит правительство Ингушетии

26 Март 2020 2020-03-26T17:09:47+03:00

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Народное собрание Ингушетии утвердило кандидатуру Владимира Сластенина на должность премьер-министра региона. С 27 января чиновник из Самары исполнял обязанности председателя. О назначении рассказали представители правительства.

27 января глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил правительство республики в отставку. За Сластенина проголосовали 21 депутат из 26. Чиновник поблагодарил коллег за доверие и отметил, что за время исполнения обязанностей хорошо с текущей социально-экономической ситуацией.

По информации "КП - Самара", Сластенин уехал в Ингушетии после назначения его на пост первого заместителя председателя правительства региона. Ранее он был советником руководителя региона Калиматова.

ИСТОЧНИК KP.RU