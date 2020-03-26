Самарский чиновник возглавит правительство Ингушетии
Народное собрание Ингушетии утвердило кандидатуру Владимира Сластенина на должность премьер-министра региона. С 27 января чиновник из Самары исполнял обязанности председателя. О назначении рассказали представители правительства.
27 января глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил правительство республики в отставку. За Сластенина проголосовали 21 депутат из 26. Чиновник поблагодарил коллег за доверие и отметил, что за время исполнения обязанностей хорошо с текущей социально-экономической ситуацией.
По информации "КП - Самара", Сластенин уехал в Ингушетии после назначения его на пост первого заместителя председателя правительства региона. Ранее он был советником руководителя региона Калиматова.
ИСТОЧНИК KP.RU