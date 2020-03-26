2020-03-26T17:12:30+03:00
Общество

На Северном Кавказе мужчина получил 11 лет тюрьмы за финансирование терроризма

Злоумышленник перевёл на счёт родственника-боевика 213 тысяч рублей
Ася АСРЯН
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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Дагестана признан виновным в финансировании терроризма. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополь.

По данным ведомства, с осени 2015 года по декабрь 2016 года Арсланбеков находился в Кизлярском районе Дагестана. Он знал, что его зять участвует в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в Сирийской Арабской Республике.

Этот факт не смутил мужчину. Более того «вдохновил» на перевод 213 тысяч рублей на финансирование этой деятельности.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Суд назначил злоумышленнику 11 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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