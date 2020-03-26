2020-03-26T17:37:34+03:00
Общество

Ставропольские мастера спорта успешно выступили на чемпионате по тяжёлой атлетике

Наши земляки завоевали право представлять Россию на чемпионате мира
Ася АСРЯН
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В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в старших возрастных группах. Ставрополь представляли три мастера спорта СССР, - пишет «Ставропольская правда».

По итогам турнира ставропольцы завоевали право представлять Россию на чемпионате мира, который должен был пройти в Германии.

Однако он, как и остальные соревнования из-за эпидемии коронавируса перенесён на неопределённый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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