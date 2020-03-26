Ставропольские мастера спорта успешно выступили на чемпионате по тяжёлой атлетике
Наши земляки завоевали право представлять Россию на чемпионате мира
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В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в старших возрастных группах. Ставрополь представляли три мастера спорта СССР, - пишет «Ставропольская правда».
По итогам турнира ставропольцы завоевали право представлять Россию на чемпионате мира, который должен был пройти в Германии.
Однако он, как и остальные соревнования из-за эпидемии коронавируса перенесён на неопределённый срок.
ИСТОЧНИК KP.RU