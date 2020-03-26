В Ставрополе открылся центр помощи пожилым людям

26 Март 2020 2020-03-26T18:05:36+03:00

Специалисты центра принимают заявки каждый день с 08:00 до 20:00 по многоканальному номеру телефона 56-08-52

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В Ставрополе открыли Центр по оказанию консультативной и социально-бытовой помощи людям пожилого возраста.

Волонтеры будут покупать пенсионерам продукты питания, предметы первой необходимости, безрецептурные лекарства и отвозить все это к ним в квартиры. Это поможет тем, кто находится в зоне риска, меньше посещать общественные места.

Специалисты центра принимают заявки каждый день с 08:00 до 20:00 по многоканальному номеру телефона 56-08-52.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил администрациям проводить подворные обходы граждан старше 65 лет. Этим занимаются сотрудники администрации, управления труда и социальной защиты и центры социального обслуживания.

Заявки отработает команда специалистов из 531 человека. За социальными работниками закреплены 56 машин. Все специалисты защищены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU