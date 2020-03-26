На Ставрополье в магазинах стали делать «противоинфекционную» разметку
В некоторых ставропольских продуктовых магазинах стали делать специальную разметку для покупателей, чтобы помочь им соблюдать дистанцию. Так, в сеть попали фото красных меток на полу, у которых положено стоять, пока покупатель - в очереди.
Автор поста написал, что во многих странах это стало уже привычной мерой против распространения коронавируса.
Многие местные жители положительно оценили такую меру по борьбе с инфекцией.
Пользователи сети поделились, что сейчас в очередях ставропольцы стараются стоять подальше друг от друга.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе предприняли более резкие меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь перед работой медики проверяют состояние здоровья водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU