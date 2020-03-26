2020-03-26T18:09:22+03:00
Общество

На Ставрополье в магазинах стали делать «противоинфекционную» разметку

Так, в сеть попали фото красных меток на полу, у которых положено стоять, пока покупатель - в очереди
Ася АСРЯН
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Фото: https://news-kmv.ru/v-stavropolskih-magazinahФото: https://news-kmv.ru/v-stavropolskih-magazinah
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В некоторых ставропольских продуктовых магазинах стали делать специальную разметку для покупателей, чтобы помочь им соблюдать дистанцию. Так, в сеть попали фото красных меток на полу, у которых положено стоять, пока покупатель - в очереди.

Автор поста написал, что во многих странах это стало уже привычной мерой против распространения коронавируса.

Многие местные жители положительно оценили такую меру по борьбе с инфекцией.

Пользователи сети поделились, что сейчас в очередях ставропольцы стараются стоять подальше друг от друга.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе предприняли более резкие меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь перед работой медики проверяют состояние здоровья водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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