В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение
Жителей Ставропольского края предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе. В некоторых районах сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Ставрополья.
- 25-28 марта местами в северной части Ставропольского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - сказано в оперативном сообщении. Среди районов, где наблюдается наивысшая пожароопасность - Ипатовский городской округ, Апанасенковский и Туркменский районы
Фото: Ставропольский Гидрометцентр
Ночью в некоторых частях Ставропольского края в период с 27 по 29 марта ожидаются заморозки. Температура упадет до минус трех. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, в Ставрополе - до плюс 12.
ИСТОЧНИК KP.RU