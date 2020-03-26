В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение

26 Март 2020 2020-03-26T18:57:26+03:00

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Жителей Ставропольского края предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе. В некоторых районах сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Ставрополья.

- 25-28 марта местами в северной части Ставропольского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - сказано в оперативном сообщении. Среди районов, где наблюдается наивысшая пожароопасность - Ипатовский городской округ, Апанасенковский и Туркменский районы

Фото: Ставропольский Гидрометцентр

Ночью в некоторых частях Ставропольского края в период с 27 по 29 марта ожидаются заморозки. Температура упадет до минус трех. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, в Ставрополе - до плюс 12.

ИСТОЧНИК KP.RU