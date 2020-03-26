Жителя Дагестана приговорили к 11 годам за финансирования террористов
Южный окружной военный суд дал жителю Дагестана Камиля Арсланбекова 11 лет колонии за перечисление денег для целей запрещенной в России международной террористической организации "ИГ"*. Об этом сообщают представители суда.
По материалам дела, в 2015 и 2016 годах мужчина, будучи в Дагестане, передал деньги, чтобы их перечислили на счета террористов. Часть суммы действительно перевели сторонникам ИГ*, а другая - осталась у преступника.
В декабре 2016 года Арсланбекову дали деньги, чтобы он перечислил их третьему лицу для покупки машины. На транспорте мужчина планировал работать таксистом и накопить средства для финансирования деятельности террористов.
*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU