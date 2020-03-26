Жителя Дагестана приговорили к 11 годам за финансирования террористов

26 Март 2020 2020-03-26T19:50:12+03:00

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Южный окружной военный суд дал жителю Дагестана Камиля Арсланбекова 11 лет колонии за перечисление денег для целей запрещенной в России международной террористической организации "ИГ"*. Об этом сообщают представители суда.

По материалам дела, в 2015 и 2016 годах мужчина, будучи в Дагестане, передал деньги, чтобы их перечислили на счета террористов. Часть суммы действительно перевели сторонникам ИГ*, а другая - осталась у преступника.

В декабре 2016 года Арсланбекову дали деньги, чтобы он перечислил их третьему лицу для покупки машины. На транспорте мужчина планировал работать таксистом и накопить средства для финансирования деятельности террористов.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU