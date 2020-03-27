2020-03-27T00:56:45+03:00
Общество

На Ставрополье закроют торговые центры из-за коронавируса

Еще запретят работу рынков, магазинов, ночных клубов и домов культуры
Антон ШАПОВАЛОВ
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Владимир ВладимировВладимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров издал новый указ из-за угрозы коронавируса. На время нерабочей недели губернатор закроет торговые центры, рынки, ночные клубы и запретит проводить массовые мероприятия и митинги. Ограничения вступят в силу с шести утра 28 марта, передает Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

- Во исполнение поручений Президента, прозвучавших вчера в обращении к гражданам России, принял ряд решений. С шести утра 28 марта и до шести утра 6 апреля мы вводим на территории нашего края ряд важных ограничительных мер, - написал губернатор.

Согласно тексту поста, жители Ставрополья не смогут попасть в торговые центры, магазины и на рынки (в обоих случаях - кроме продуктовых). На время закроют рестораны, кафе, общепиты, фитнес-клубы и бассейны. В домах культуры и ночных клубах отменяют любую развлекательную программу.

- На этот период отменены – все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, собрания и митинги, - пишет Владимиров.

Услуги ограничат и стоматологические клиники: они смогут принять только пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи. Работать будут аптеки, медицинские учреждения, детские сады и службы спасения.

- Впереди – девять дней отдыха. И очень важно максимально сократить в этот период число контактов. Особенно, с незнакомыми людьми. И побольше находиться дома с вашими родными и близкими, - порекомендовал Владимиров.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

В четверг стало известно, что число заболевших в Ставропольском крае увеличилось до пяти. Среди больных - Ирина Санникова (бывший главный инфекционист региона и первый пациент с COVID-2019), три человека контактировавших с ней и один человек, вернувшийся из Франции.

Все, кроме Санниковой, переживают болезнь легко, без симптомов коронавируса. Женщина принимает курс лечения, ее состояние оценивают как средней тяжести. Есть улучшения. Результаты девятерых жителей Ставрополья с подозрением оказались отрицательными, но они продолжают находиться в Краевой инфекционной больнице.

Против бывшего главного инфекциониста открыли уголовное дело по двум статьям. Кроме того, ее уволили из регионального Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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