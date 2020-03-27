2020-03-27T09:30:31+03:00
Общество

Глава Ставрополья закрыл все торговые центры и рестораны

Карантин продлится с утра 28 марта до утра 6 апреля
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров закрывает все торговые центры, фитнес-клубы, бассейны, ночные клубы, рестораны, кафе и прочие заведения общепита края. Беспрецедентные для региона ограничения вводятся из-за пандемии коронавируса. На карантин отправляют с 6 часов утра 28 марта до 6 часов утра 6 апреля. Работать продолжат только магазины с продуктами и аптеки.

Отменены на этот же срок и все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, собрания и митинги. Временно прекращают работу стоматологические кабинеты (только если речь не идет о неотложной помощи).

- Я прошу вас отнестись к этим мерам с пониманием и максимальной ответственностью, - обратился к населению Ставрополья глава Владимир Владимиров. - Это очень важно, чтобы удержать коронавирус от распространения.

На утро 27 марта в Ставропольском крае по-прежнему всего выявлено 5 заболевших COVID-19. Накануне к 2 случаям прибавилось еще 3. Двое заразились от врача Ирины Санниковой, еще один привез вирус из Франции.

Вся следующая неделя, напомним, нерабочая. До 12 апреля остаются закрытыми и школы Ставрополья. Регулярно дезинфицируется транспорт. Пожилому населению края и самоизолированным доставляют продукты волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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