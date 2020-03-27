В Ставрополе в ДТП попал египтянин на автомобиле «Приора»

27 Март 2020 2020-03-27T09:28:41+03:00

В больницу с травмами попала 22-летняя водитель иномарки

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Инцидент произошёл 26 марта, около 17:00, на улице Кавалерийская в Ставрополе. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Лада Приора».

С серьезной травмой головы в больницу доставили 22-летнюю студентку, водителя иномарки. У девушки стаж вождения – 2 года.

Отечественной легковушкой управлял 18-летний гражданин Египта, который имеет водительский стаж полгода. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по региону.

По факту происшествия проводится проверка. Степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU