В Ставрополе в ДТП попал египтянин на автомобиле «Приора»
Инцидент произошёл 26 марта, около 17:00, на улице Кавалерийская в Ставрополе. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Лада Приора».
С серьезной травмой головы в больницу доставили 22-летнюю студентку, водителя иномарки. У девушки стаж вождения – 2 года.
Отечественной легковушкой управлял 18-летний гражданин Египта, который имеет водительский стаж полгода. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по региону.
По факту происшествия проводится проверка. Степень ответственности участников устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU