2020-03-27T09:28:41+03:00
Общество

В Ставрополе в ДТП попал египтянин на автомобиле «Приора»

В больницу с травмами попала 22-летняя водитель иномарки
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по СКФото: пресс-служба УГИБДД по СК
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Инцидент произошёл 26 марта, около 17:00, на улице Кавалерийская в Ставрополе. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Лада Приора».

С серьезной травмой головы в больницу доставили 22-летнюю студентку, водителя иномарки. У девушки стаж вождения – 2 года.

Отечественной легковушкой управлял 18-летний гражданин Египта, который имеет водительский стаж полгода. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по региону.

По факту происшествия проводится проверка. Степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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