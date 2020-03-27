В Ставропольском крае два человека пострадали в ДТП

27 Март 2020 2020-03-27T09:44:41+03:00

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В Пятигорске два человека получили травмы в аварии, их доставили в больницу. Погибших в ДТП нет, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Как сообщают полицейские, в половину восьмого в Пятигорске водитель "Ауди А6" выехал на встречную полосу через сплошную линию. В это время "Дэу Матиз" ехал попутно и собирался поворачивать налево. После столкновения "Ауди" вылетела в кювет.

- В больницу доставлены водитель «Матиза», житель Краснодарского края, и пассажир «Ауди», житель Кировского городского округа, - сказано в сообщении.

Водитель "Ауди" не пострадал: в момент ДТП он был пристегнут и трезв. Сотрудники ГИБДД проводят проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU