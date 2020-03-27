В Ставрополе продают верблюда «без вредных привычек»

27 Март 2020 2020-03-27T09:44:42+03:00

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Житель Ставрополя решил в нелегкой экономической ситуации продать верблюда. Так, на одном из интернет-сайтом мужчина разместил объявление. За животное «без вредных привычек» хозяин просит 130 тысяч рублей.

Владелец описывает «живой товар» по имени Василий, как «спокойного, без вредных привычек, здорового, без всяких болезней» верблюда.

-Ходит иноходью. Продаю по причине купли дойных коров, обмен тоже интересует. Жалко верблюда, стоит без дела, ему нужен хороший хозяин, - написал владелец. По словам ставропольца, верблюду 9 лет. Также автор объявления подчеркнул, что сажать между горбов можно как взрослых, так и детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Дагестана решил заработать миллионы на «монете-призраке». Такую большую сумму предприимчивый дагестанец запросил в связи с наличием редкого брака. По его словам, брак заключается в том, что на монете не указан год выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU